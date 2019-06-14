اهتمامات الصحف التونسية الجمعة

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، نبأ تعرض ناقلتي نفط في خليج عمان لأضرار بالغة جراء تفجيرات وقعت داخلهما، مشيرة في الإطار إلى ردود الأفعال الدولية المنددة بالحادث.

وكتبت عن تمسك وزراء خارجية كل من تونس ومصر والجزائر بموقفهم السابق وهو أنه لا حل عسكري في ليبيا في ختام اجتماعهم بالعاصمة التونسية، وإعرابهم عن قلقهم وانشغالهم البالغين من الوضع الحالي في ليبيا.

وأخبرت صحف الجمعة، عن استهداف طيران الجيش الليبي مواقع عسكرية بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، وتصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة، وتمديد قرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا.

وأشارت صحف تونس، إلى إصابة ستة عسكريين في انفجار استهدف دورية شرطة بعبوة ناسفة وقع تفجيرها عن بعد شمال العريش المصرية.