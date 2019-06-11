اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء

كثفت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الاهتمام بأخبار السباق على منصب رئاسة الوزراء بين عشرة من أعضاء حزب المحافظين الحاكم البارزين.

وقالت إن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون يقود السباق حتى الآن في ظل منافسة شرسة من وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت ووزير البيئة مايكل قوف.

وعرجت صحف اليوم على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة للبلاد متناولة عدة موضوعات متعلقة بإتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين البلدين.

ونقلت مخاوف من تأثير انخفاض عدد السكان في اليابان على الإقتصاد والتكوين الديموغرافي في البلاد نسبة لإنخفاض معدل المواليد لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية.