اهتمامات الصحف البريطانية الخميس
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اهتمامات الصحف البريطانية الخميس

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف البريطانية الخميس

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

واصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، اهتمامها بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالية إلى المملكة المتحدة واللقاءات التي أجراها أعضاء الوفد الأمريكي مع نظرائهم من الجانب البريطاني.

ونقلت تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حوار تلفزيوني، أن احتمال العمل العسكري ضد إيران وارد دائمًا لكنه يفضل الحوار معها.

ولفتت صحف الخميس، إلى حضور الملكة إليزابيث والرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقادة أخرين احتفال الذكرى الـ 75 لإنزال القوات البريطانية والمتحالفة معها على شواطئ النورماندي الفرنسية، التي كانت أولى خطوات هزيمة القوات النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

وتطرقت إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى جمهورية إيرلندا وعقده اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، وبحثهما مسألة تأثير خروح بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

محليًا.. أبرزت الصحف تقرير وزارة الداخلية البريطانية، أن ثمة حاجة إلى زيادة كبيرة في هجرة اليد العاملة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي لسدّ الفجوات في الوظائف الرئيسية في المملكة المتحدة.

ونقلت الصحف تأكيد وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، أن بريطانيا ملزمة باستعادة الأطفال البريطانيين الأبرياء المولودين لمقاتلي تنظيم داعش الارهابي.

دوليًا.. أشارت صحف بريطانيا، إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية، مقتل 14 عنصرًا مسلحًا في مدينة العريش بسيناء، وذلك لدى تعقب منفذي هجوم إرهابي استهدف حاجزًا أمنيًا بالمدينة.

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