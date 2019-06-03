اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين
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اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة التي تستمر ثلاثة أيام وبأهدافها ونتائجها المحتملة.

وأفادت الصحف أن الرئيس الأمريكي سوف يناقش خلال زيارته قضايا تتعلق بالشرق الأوسط والتغير المناخي وشركة التقنية الصينية هواوي، وذلك في محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ولفتت النظر إلى حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بريطانيا على مقاضاة الاتحاد الأوروبي، لتعزيز موقفها التفاوضي بشأن الانفصال، وعلى رفض دفع 39 مليار جنيه إسترليني متفق عليها كفاتورة الانفصال بين الطرفين.

وأبرزت الصحف مقتل أكثر من 130 طفلاً في إدلب السورية جراء غارات طائرات النظام المستمرة منذ أسابيع .

وتطرقت إلى استئناف الخطوط الجوية البريطانية اليوم رحلاتها إلى باكستان بعد توقف دام 11 عامًا.

ونقلت الصحف تحذير أجهزة الاستخبارات البريطانية من أن تنظيم داعش الارهابي يُخطط لشن هجمات إرهابية في عدة دول، وذلك على غرار الهجمات الدامية التي استهدفت عدد من المواقع السياحية في سريلانكا.

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اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين



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اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين



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