اهتمامات الصحف البريطانية السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالقمم الثلاث التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة لمواجهة الأعمال الإيرانية المزعزعة للاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وذكرت حثّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ألمانيا على حظر "حزب الله" اللبناني، لتحذو بذلك حذو بريطانيا.

وعن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، قوله بأنه يعتقد أن وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون يمثل "خياراً ممتازاً" لرئاسة الحكومة البريطانية القادمة.

وأشارت إلى أهمية زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، الرسمية إلى بريطانيا الاثنين القادم في تعزيز الحلف الاستراتيجي والعلاقة والمصالح القوية بين البلدين.

ونقلت تحذير وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت مسؤولي الاتحاد الأوروبي من التشدد في التعامل مع بريطانيا في قضية خروجها من الاتحاد، معتبراً أن ذلك لن يساهم في حل الأزمة.

ولفتت إلى تصريح وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد بأن أكثر من 750 ألفا من مواطني الاتحاد الأوروبي , تقدموا بطلبات البقاء في بريطانيا بعد خروجها من الاتح