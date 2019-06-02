اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه على رئيس الحكومة البريطانية الجديد أن يرفض دفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، إذا لم تعط بروكسل بريطانيا ما تريده.

وتطرقت إلى سوء الأوضاع الحالية في العاصمة الليبية طرابلس ومعاناة سكانها من نقص الغذاء والإمدادات وحتى انقطاع المياه والكهرباء بسبب الأوضاع الحالية.

ولفتت إلى إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستنهي الوضع التجاري التفضيلي للهند، بداية من الأسبوع المقبل، وسط خلاف متزايد بشأن السياسات الحمائية.

وأشارت الصحف إلى دعوة العشرات من الأطباء البريطانيين إلى اتخاذ اجراءات طارئة لوقف حملة القصف التي تقوم بها طائرات النظام السوري استهدفت أكثر من 20 مستشفى بشمال غرب سوريا مما عطل العمل بالكثيرة منها وخلف الملايين من السوريين بلا رعاية طبية.

ونقلت حادث وقوع إطلاق نار بالقرب من موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودان الخرطوم مما أسفر عن سقوط قتيل و10 جرحى.

وتطرقت الصحف إلى الانقسام الحاد داخل إسرائيل، على ضوء قرار الكنيست حل نفسه والإعلان عن انتخابات جديدة بعد أقل من 7 أسابيع من الانتخابات الأخيرة، وذلك على خلفية فشل رئيس الوزراء نتنياهو تشكيل حكومة جديدة إثر فشل المفاوضات مع مختلف الأحزاب الدينية واليمينية الإسرائيلية المتطرفة.