اهتمامات الصحف التونسية السبت

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فحوى اللقاء الذي جمع في تونس أمس، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ومبعوث خاص الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، مشيرة إلى أن اللقاء تناول بالأساس سٌبل التوصل إلى وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي.

وأشارت إلى تنبيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش، إلى مخاطر تفاقم الأوضاع في المناطق الليبية الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وكتبت صحف السبت، عن تجدد المظاهرات في الجزائر دعمًا لحملة مكافحة الفساد التي شملت اعتقال مسؤولين بارزين سابقين.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحدثت عن إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وتناولت صحف تونس، تأكيد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أنه أحبط أكثر من محاولة انقلاب خلال الفترة السابقة.