اهتمامات الصحف المغربية السبت

توقفت الصحف المغربية الصادرة اليوم عند جهود الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية من منع نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب وأفريقيا.

مغاربيا، تابعت الصحف المسيرات التي تواصلت أمس بالجزائر للمطالبة برحيل رموز النظام السابق بالبلاد وإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في رابع يوليو المقبل.

وتناولت الوضع في ليبيا، و مخلفات القصف الذي استهدف أمس فندقًا بوسط العاصمة طرابلس.

وتصدر اهتمامات الصحف على الصعيد الأوروبي، إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل من منصبها ،و من رئاسة حزب المحافظين في 7 يونيو المقبل، وإقرارها بفشلها في تنسيق اتفاق لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وتطرقت الصحف إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.