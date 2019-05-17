اهتمامات الصحف البريطانية الجمعة

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتحديد جدول زمني لانتخاب من سيخلفها في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة، وذلك بعد تصويت جديد على اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي المقرر في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وتناولت الصحف قول وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت إن بلاده تتفق مع نفس تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران.

وسلطت الضوء على قيام البعثات الدائمة لكل من السعودية والإمارات والنرويج لدى الأمم المتحدة، بتوجيه رسالة مشتركة لمجلس الأمن الدولي لإبلاغه بالحادث الذي وقع في المياه الاقتصادية الإماراتية وتسبب في إلحاق أضرار بأربع ناقلات نفط بخليج عُمان.

وتناقلت الصحف قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا.