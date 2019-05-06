اهتمامات الصحف المغربية الاثنين

تناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم خبر موافقة مجلس أوروبا ، على منح المغرب صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، مما سيمكن المغرب من الاستفادة من خبرات المجلس وآلياته .

وتصدرت اهتمامات الصحف الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتعرض لهجمة اسرائيلة جديدة في قطاع غزة.

وأوردت الصحف حصيلة الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، والذي جاء رداً على إطلاق قذائف من القطاع باتجاه اسرائيل.

وتناولت التطورات المتلاحقة في الجزائر التي تعيش على ايقاع تفكك نظام الرئيس السابق،مشيرة إلى توقيف شقيق الرئيس الجزائري الأسبق سعيد بوتفليقة، الذي يطالب المحتجون بتوقيفه باعتباره من رموز النظام السابق، الى جانب اعتقال اثنين من المسؤولين في المخابرات.

وفي الوضع الليبي، تناقلت الصحف خبر مقتل تسعة أشخاص إثر هجوم على مقر عسكري في مدينة سبها جنوب البلاد، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وواصلت الصحف رصدها لتطورات الأزمة السياسية في السودان، في ظل تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري ،والمعارضة لتشكيل هيئة مدنية تسير شؤون البلاد.