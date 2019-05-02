أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالتطورات العسكرية في ليبيا ،في ظل استمرار العمليات العسكرية في عدة محاور بضواحي العاصمة ، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 376 شخصًا وإصابة 1822 آخرين، فيما سجلت المنظمات الإنسانية نزوح أكثر من 42 ألف شخص من مناطق الاشتباكات.

وسلطت الضوء على تصاعد التوتر، بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى المعارضة المدنية، بسبب تعثر جهود نقل السلطة الى هيئة مدنية،ونقلت عن المجلس العسكري، أن الجيش سيقف مع الشعب إلى أن يحقق أهداف ثورته، ولكن بعيدًا عن التخريب والانفلات الأمني.

وتناولت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، واثارت الانتباه إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 14 فلسطينيًا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

كما تحدثت عن الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ونقلت عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو،قوله، إن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بعمل عسكري لوقف الاضطرابات في فنزويلا.