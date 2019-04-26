أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمشاركة المغرب في أعمال منتدى "الحزام والطريق" الذي ينطلق اليوم بالعاصمة الصينية، في دورته الثانية بحضور رؤساء سبعة وثلاثين بلدًا وحكوماتهم و وزراء خارجياتهم و ممثلين بالغ عددهم حوالَى مئة وخمسين بلدًا، بهدف تعزيز التعاون و تقوية المبادات التجارية بين الصين و هذه الدول.

مغاربيا، تابعت الصحف تطورات الأزمة السياسية التي تتخبط فيها الجزائر، مع تشديد الحراك الشعبي للضغوط على قيادة الجيش.

وتحدثت عن الأوضاع الميدانية بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، في ظل استمرار المعارك بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات المشير خليفة حفتر.

وتناقلت الحصلية الجديدة للمعارك التي تجاوزت 270 قتيلا وأكثر من ألف جريح حسب منظمة الصحة العالمية.

كما تناقلت الصحف دعوة المبعوث الأممي غسان سلامة للأطراف الليبية إلى ضرورة التمسك بالعملية السياسية بدل مواصلة القتال.

وواصلت الصحف اهتمامها بالتطورات الجارية في السودان، بعد الانقلاب العسكري على نظام البشير، وأوردت خبر الاستقالات التي تمت داخل المجلس العسكري الحاكم، بعد الاتفاق على أغلب مطالب قادة الاحتجاجات، كما أشارت الصحف إلى إعلان القضاة انضمامهم لحركة الاحتجاجات.

وتناولت الصحف الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بالقدس مع كثرة اقتحام المستوطنين المسجدَ الأقصى.

وأوردت خبر فرض الولايات المتحدة عقوبات على عدة أفراد و كيانات ضمن برنامج يستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

واهتمت الصحف بأول قمة بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية.