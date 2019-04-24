أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

تناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم جهود المغرب في مجال التصدي للخطر الإرهابي المرتبط بتنظيم داعش الإرهابي ، مشيرة في هذا الصدد إلى تمكن الأمن المغربي أمس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لهذا التنظيم الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية خطيرة بعبوات ناسفة.

وتابعت الصحف التطورات في الجزائر في ظل استمرار المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل النظام ومحاسبة فلوله، غداة إطلاق حملة اعتقالات في صفوف سياسيين ورجال أعمال و مسؤوبين سابقين في الجيش.

وواصلت رصدها للتطورات العسكرية في ليبيا ،حيث تستمر المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات المشير خليفة حفتر على أبواب العاصمة طرابلس.

وتحدثت الصحف عن فصول الأزمة السودانية، بعد قرار حركة الاحتجاجات وقف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة إلى هيئة مدنية.

وتطرقت إلى تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي حملتها على إيران بهدف فرض أقصى الضغوط عليها .