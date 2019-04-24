أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
آخر تحديث GMT08:43:16
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

العرب اليوم -

العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

الصحف المغربية
الرباط - العرب اليوم

تناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم جهود المغرب في مجال التصدي للخطر الإرهابي المرتبط بتنظيم داعش الإرهابي ، مشيرة في هذا الصدد إلى تمكن الأمن المغربي أمس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لهذا التنظيم الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية خطيرة بعبوات ناسفة.

وتابعت الصحف التطورات في الجزائر في ظل استمرار المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل النظام ومحاسبة فلوله، غداة إطلاق حملة اعتقالات في صفوف سياسيين ورجال أعمال و مسؤوبين سابقين في الجيش.

وواصلت رصدها للتطورات العسكرية في ليبيا ،حيث تستمر المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات المشير خليفة حفتر على أبواب العاصمة طرابلس.

وتحدثت الصحف عن فصول الأزمة السودانية، بعد قرار حركة الاحتجاجات وقف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة إلى هيئة مدنية.

وتطرقت إلى تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي حملتها على إيران بهدف فرض أقصى الضغوط عليها .

إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء



أخبار ذات صلة

GMT 23:12 2019 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء
العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

GMT 23:09 2019 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

GMT 23:05 2019 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء
العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

GMT 22:58 2019 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء
العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

GMT 22:56 2019 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء
العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال ترويجها لخط العناية بالفم والأسنان الجديد

كيندال جينر تتألّق بسروال برتقالي فضفاض وبلوزة دون أكمام

لوس أنجلوس ـ رولا عيسى

ظهرت عارضة الأزياء كيندال جينر بملابسها الداخلية في وقت سابق من اليوم للترويج لخط العناية بالفم والأسنان الجديد "Moon"، لكنها كانت ترتدي ملابسها بالكامل في حفل إطلاق العلامة التجارية في لوس أنجلوس بعد ظهر الثلاثاء. بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا برتقاليا فضفاضا، ونسقت معه بلوزة دون أكمام باللون الكريمي بتصميم الرقبة العالية، وأضافت جينر زوجا من أحذية جلد الثعبان الصفراء الجريئة عند وصولها إلى الحدث. تركت عارضة الأزياء شعرها الأسود منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، بينما تزينت بسلسلتين ذهبيتين، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم، ولمسة من أحمر الخدود وأحمر الشفاه ذي الألوان الفاتحة، كما شوهدت جينر إلى جانب المؤسس للعلامة التجارية، شون نيف، على السجادة. وظهرت كيندال عبر مواقع ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:50 2019 الخميس ,25 إبريل / نيسان

تايلور سويفت ولارسون وكلارك وصلاح يتألّقون في حفل "تايم"
العرب اليوم - تايلور سويفت ولارسون وكلارك وصلاح يتألّقون في حفل "تايم"

GMT 04:24 2019 الخميس ,25 إبريل / نيسان

طيّار برتغالي يحصل على ثمرة موز من مغامر أثناء الطيران
العرب اليوم - طيّار برتغالي يحصل على ثمرة موز من مغامر أثناء الطيران

GMT 23:09 2019 الخميس ,25 إبريل / نيسان

وصايا خبراء الديكور لاختيار باركيه المنازل
العرب اليوم - وصايا خبراء الديكور لاختيار باركيه المنازل

GMT 02:26 2019 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

أردوغان يتنحى رمزيًا عن منصبه لصالح طفل
العرب اليوم - أردوغان يتنحى رمزيًا عن منصبه لصالح طفل

GMT 23:41 2019 الخميس ,25 إبريل / نيسان

شريف يكشف تفاصيل مرضه وخضوعه إلى فحوص طبية
العرب اليوم - شريف يكشف تفاصيل مرضه وخضوعه إلى فحوص طبية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:06 2019 الأربعاء ,20 آذار/ مارس

"إنستغرام" يطلق خدمة جديدة تجعل التسوق أكثر سهولة
العرب اليوم - "إنستغرام" يطلق خدمة جديدة تجعل التسوق أكثر سهولة

GMT 04:04 2016 الأربعاء ,06 إبريل / نيسان

نورا وليد جنبلاط "سيّدة القصر" الناشطة في العمل الخيري
العرب اليوم - نورا وليد جنبلاط "سيّدة القصر" الناشطة في العمل الخيري

GMT 22:12 2013 الإثنين ,18 شباط / فبراير

مصممة الأزياء بوم هوغ تقدم عارضات عاريات مرتديات القبعات فقط
العرب اليوم - مصممة الأزياء بوم هوغ تقدم عارضات عاريات مرتديات القبعات فقط

GMT 06:56 2017 الأحد ,08 كانون الثاني / يناير

شركة "الغانم" للمقاولات في الكويت توفر وظائف لعمالة مصرية
العرب اليوم - شركة "الغانم" للمقاولات في الكويت توفر وظائف لعمالة مصرية

GMT 02:10 2016 الثلاثاء ,24 أيار / مايو

هبة قطب تكشف حقيقية الخرافات عن طول العضوالذكري
العرب اليوم - هبة قطب تكشف حقيقية الخرافات عن طول العضوالذكري

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 04:42 2014 الثلاثاء ,08 تموز / يوليو

شركة "سيتي ماكس" تفتتح متجرها الـ100 في السعوديَّة
العرب اليوم - شركة "سيتي ماكس" تفتتح متجرها الـ100 في السعوديَّة

GMT 21:23 2015 السبت ,25 إبريل / نيسان

مدينة أمزميز المغربية تصبح وجهة مفضلة للسياح في مختلف فصول العام
العرب اليوم - مدينة أمزميز المغربية تصبح وجهة مفضلة للسياح في مختلف فصول العام

GMT 07:17 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

مدن استثنائية في اليونان يمكنك زيارتها في 2019
العرب اليوم - مدن استثنائية في اليونان يمكنك زيارتها في 2019

GMT 05:43 2018 السبت ,26 أيار / مايو

تعرف على أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات
العرب اليوم - تعرف على أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات

GMT 07:47 2014 الإثنين ,13 كانون الثاني / يناير

مباحثات بين الكويت و السودان بشأن الثروة السمكية و الزراعية
العرب اليوم - مباحثات بين الكويت و السودان بشأن الثروة السمكية و الزراعية

GMT 17:05 2016 الأحد ,01 أيار / مايو

إيمان سركسيان تؤكّد انها رفضت العالمية بسبب حبها لمصر
العرب اليوم - إيمان سركسيان تؤكّد انها رفضت العالمية بسبب حبها لمصر

GMT 01:40 2016 الثلاثاء ,26 إبريل / نيسان

رانيا عجمية تصمم بيض شم النسيم من عجينة السيراميك
العرب اليوم - رانيا عجمية تصمم بيض شم النسيم من عجينة السيراميك

GMT 15:17 2014 الأربعاء ,26 آذار/ مارس

اللباس التونسيّ التقليديّ يقتحم الصالونات الجزائرية ويترك لمسة خاصة لدى الجزائريّات
العرب اليوم - اللباس التونسيّ التقليديّ يقتحم الصالونات الجزائرية ويترك لمسة خاصة لدى الجزائريّات

GMT 09:06 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

مغاسل الرخام بمختلف تصميماتها تضفي جمالًا على ديكور الحمامات
العرب اليوم - مغاسل الرخام بمختلف تصميماتها تضفي جمالًا على ديكور الحمامات

GMT 03:22 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس

أفغانية تعتني بصغيرها في اختبارها تحظى باهتمام "تويتر"
العرب اليوم - أفغانية تعتني بصغيرها في اختبارها تحظى باهتمام "تويتر"

GMT 22:24 2016 الأربعاء ,17 آب / أغسطس

جزيرة بالي الجنة الإستوائية الوجهة المثالية للسفر في الصيف
العرب اليوم - جزيرة بالي الجنة الإستوائية الوجهة المثالية للسفر في الصيف

GMT 09:05 2017 الإثنين ,26 حزيران / يونيو

تعرف على أصغر أنواع الطيور حول العالم
العرب اليوم - تعرف على أصغر أنواع الطيور حول العالم

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 04:20 2016 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

ساعات ومجوهرات "سوارفسكي" الرائعة تلائم أرقى المناسبات
العرب اليوم - ساعات ومجوهرات "سوارفسكي" الرائعة تلائم أرقى المناسبات

GMT 12:11 2014 الثلاثاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

البلجيكي مارتينز يطمئن جماهير نابولي على صحته
العرب اليوم - البلجيكي مارتينز يطمئن جماهير نابولي على صحته

GMT 05:49 2017 السبت ,15 تموز / يوليو

سيدة فرنسا الأولى تستقبل ميلانيا ترامب للمرة الأولى في باريس
العرب اليوم - سيدة فرنسا الأولى تستقبل ميلانيا ترامب للمرة الأولى في باريس
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab