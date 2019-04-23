أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

أولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، الذي انعقد بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، والذي خصص لبحث التطورات الأخيرة

المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأبرزت الصحف تأكيد المجتمعين في ختام الاجتماع على رفض أي صفقة بشأن القضية الفلسطينية، لاتتماشى مع المرجعيات الدولية، مشددين على أن "صفقة القرن" لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.

وتابعت التطورات الميدانية في ليبيا ،حيث تتواصل المعارك العنيفة بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات المشير خليفة حفتر ،على أبواب العاصمة طرابلس .

وتناولت الصحف فصول الأزمة في السودان، منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، مشيرة إلى قرار قادة الاحتجاجات تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حاليا ، ومواصلة الاحتجاجات.

ونقلت الصحف بالمقابل تحذيرات المجلس العسكري من استمرار عمليات اغلاق الطرق من قبل المحتجين لافتا الى انه سيتم فورا فتح الممرات و الطرق و المعابر.

وتناقلت الحصيلة الجديدة للتفجيرات الإرهابية بسريلانكا ،كما أعلنت عنها السلطات، والتي تجاوزت 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن هذه الأحداث الدامية.