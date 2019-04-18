أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بانطلاق أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة بمدينة مراكش المغربية ، باعتباره فرصة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي.

وواصلت الصحف التطرق للحراك الشعبي المتواصل بالجزائر على مستوى العديد من المسيرات التي تعم أرجاء البلاد للمطالبة بتنحي رموز النظام.

وأوردت صحف الخميس مختلف ردود الفعل الدولية بشأن التصعيد العسكري والقصف الصاروخي الذي طال أول أمس العاصمة الليبية طرابلس وخلف العديد من الضحايا.

كما تابعت الصحف نقل الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير إلى أحد سجون العاصمة الخرطوم ، في ظل تواصل الاعتصامات المطالبة بتحقيق المطالب الشعبية.