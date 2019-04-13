أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بموضوع العلاقات المغربية الإسبانية، مبرزة الاتفاق على تعزيز تعاونهما العسكري، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، و ذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها للمغرب كاتب الدولة الاسباني المكلف بالدفاع انخيل راميريز.

مغاربيًا، تابعت الصحف التطورات بالجزائر، التي شهدت أمس الجمعة الثامنة من المظاهرات و المسيرات المطالبة برحيل رموز النظام السابق.

وتناولت الأوضاع الأمنية المتفاقمة في ليبيا ،حيث تتواصل المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني و قوات المشير خليفة حفتر وسط العاصمة طرابلس، مما دفع

بـ آلاف المدنيين إلى النزوح.

وواصلت الصحف اهتمامها بفصول الأزمة في فنزويلا ،لافتتة إلى الجولة التي بدأها وزير الخارجية الأمريكي في عدد من بلدان أمريكا الجنوبية، حيث ستهيمن الأزمة في فنزويلا على محادثات بومبيو الذي تضغط بلاده على الرئيس مادورو للتنحي عن السلطة.