أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالرسالة التي بعث بها العاهل المغربي محمد السادس، إلى أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي نقلها وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة.

وأولت اهتمامها بأعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المغربية الكويتية المشتركة، التي انعقدت بالكويت أمس، التي توجت بالتوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتناقلت صحف الأربعاء ، إعراب المملكة المغربية، ودولة الكويت، عن قلقهما الشديد إزاء التصعيد العسكري في ليبيا، ومناشدتهما الفرقاء الليبيين، ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن منطق العنف.

وتناولت مستجدات الأزمة في الجزائر، وتعيين البرلمان لعبد القادر بن صالح رئيسًا بالنيابة، بعد شغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك وسط استمرار غضب الشارع الجزائري، الذي يطالب بتغيير حقيقي للنظام.

وتحدثت الصحف عن الاقتحامات المستمرة للمستوطنين اليهود لباحات المسجد الاقصى، وسياسية القمع التي تواصلها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تناولت، الوضع المضطرب في السودان، مع استمرار المظاهرات المطالبة بالتغيير.

وتطرقت صحف المغرب، إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف الحرس الثوري الإيراني، منظمة إرهابية.