أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

أولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها لأعمال الاجتماعات السنوية الرابعة والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي انعقدت بمدينة مراكش المغربية ، والتي توجت بإطلاق شراكة جديدة بين المجموعة والمغرب تمتد من السنة الحالية إلى عام 2022.

وتابعت الصحف التطورات المتسارعة في ليبيا ،بعد إعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عمليات عسكرية نحو الغرب الليبي، وسعيه إلى السيطرة على العاصمة طرابلس.

وأبرزت القلق الذي عبرت عنه الأمم المتحدة و المجتمع الدولي ازاء التطورات في ليبيا .

كما تحدثت الصحف عن الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي شهدتها العاصمة السودانية والتي طالب فيها المتظاهرون باستقالة الرئيس عمر البشير.

وتناقلت الصحف إعلان مسؤولين أمريكيين، عن عزم الإدارة الأمريكية تصنيف فرق الحرس الثوري الإيراني، على أنها منظمة ارهابية .