أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالجدل الحاد الدائر في البرلمان المغربي حول لغة تدريس العلوم ، مشيرة إلى عمق الخلاف بين الداعين لتدريسها بالعربية وبين المطالبين بتدريسها بلغة أجنبية.

وواصلت متابعة تطورات الأحداث في الجزائر بعد تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاستقالته والإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية.

مغاربيًا تطرقت صحف المغرب لتلقي الجيش الوطني الليبي لأوامر بالتحرك نحو غرب البلاد للتصدي للإرهابيين ، المتمركزين بالقرب من الحقول النفطية.

ولفتت إلى قيام الجيش اليمني ، مدعومًا بقوات تحالف دعم الشرعية ، بعدة عمليات لتحرير القرى التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين.

وتطرقت للمأزق الذي تعيشه بريطانيا بشأن تدابير الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البرلمان ضد مقترحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وعرجت الصحف المغربية على المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والتي حققت تقدمًا جيدًا ، في انتظار الاتفاق على باقي نقاط الخلاف العالقة .