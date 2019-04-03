أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأريعاء

تطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى سير المناورات العسكرية المغربية الأمريكية التي تجرى سنويا في منطقة الجنوب المغربي، والتي يطلق عليها عملية "الأسد الإفريقي"، مبرزة أن هذه المناورات تهدف إلى تعزيز الفهم المتبادل لتكتيكات كل دولة وتقنياتها وإجراءاتها.

وتابعت الصحف مستجدات الأزمة السياسية في الجزائر،مشيرة إلى إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة ،عزمه على الاستقالة من منصبه قبل الـ28 من إبريل الحالي تاريخ انتهاء ولايته.

وتناولت تطورات الشأن الليبي، مبرزة أن الفرقاء الليبين كثفوا من تحركاتهم في اتجاه ترميم المؤسسة العسكرية ،وجمع شتات منتسبيها بسبب تراجع مكانة الجيش على حساب الميليشيات والجماعات المسلحة التي هيمنت على المشهد الليبي.

وتوقفت عند الوضع في أفغانستان، الذي يشهد تصاعدا في القتال بين القوات الأفغانية وحركة طالبان.

وواصلت الصحف متابعتها لفصول الأزمة التي تواجهها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بسبب فشل خطتها في الخروج من الاتحاد الأوروبي.