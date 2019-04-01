أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

خصصت الصحف المغربية الصادرة اليوم حيزاً كبيراً من اهتماماتها للزيارة الرسمية التي قام بها بابا الفاتكان البابا فرنسيس للمغرب، مركزة على مباحثاته مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأولت الصحف اهتمامها لأعمال القمة العربية العادية الثلاثين التي انعقدت أمس بتونس، وأبرزت أن القدس والجولان وتدخلات إيران، تصدرت أولويات القادة العرب في هذه القمة، مشيرة إلى رفض القادة لقرار واشنطن الاعتراف بضم إسرائيل للأراضي العربية التي استولت عليها عام 1967.

وتابعت مستجدات الأزمة السياسية في الجزائر، ولفتت إلى مواصلة الحراك الجزائري لمسيراته المطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتحدثت الصحف عن الانتخابات المحلية التي شهدتها ليبيا يوم السبت الماضي، والتي تعد الأولى من نوعها منذ خمس سنوات.

واهتمت بالأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى المسيرات التي خرج خلالها عشرات الآلآف من الفسطينيين إحياءا لذكرى يوم الأرض ، مشيرة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال في هذه المسيرات.