أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة

خصصت الصحف المغربية الصادرة اليوم، حيزًا من اهتماماتها، لنتائج الزيارة الرسمية، التي قام بها العاهل الأردني عبدالله الثاني للمغرب، بدعوة من العاهل المغربي محمد السادس.

وأبرزت، أن الجانبين اتفقا على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وإعرابهما عن تطابق وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليلمية والدولية الراهنة.

وتناولت صحف الجمعة، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متحدثة عن المسيرة المليونية، التي سينظمها الفلسطينيون اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاطلاق مسيرات العودة.

وأشارت إلى أجواء التوتر المستمرة في قطاع غزة، بعد الغارات الإسرائيلية على عدد من مواقع المقاومة الفلسطينية.

وتطرقت إلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 30، التي يعقدها وزراء الخارجية العرب، لبلورة مشروع "إعلان تونس" تميهيدًا لعرضه على قادة الدول العربية في قمتهم التي تعقد، الأحد.

اقتصاديًا.. أفادت صحف المغرب، أن إدارة البنك الإفريقي للتنمية، وافقت على تخصيص تمويل بقيمة 268 مليون يورو للمغرب، لتنفيذ المرحلة الثانية لمخطط تسريع التنمية الصناعية.