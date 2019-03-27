أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بزيارة الصداقة و العمل ،التي يبدأها اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمغرب، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتابعت تسلسل الأحداث بالجزائر، وذكرت أن البلاد دخلت مرحلة طي صفحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن طلب رئيس اركان الجيش قايد صالح بتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على آلية إعلان عجز الرئيس عن ممارسة مهامه بسبب المرض.

وتوقفت عند حالة التوتر الشديد ، التي تعم قطاع غزة، بسبب الغارات التي شنها طيران الاحتلال على عدد من مواقف المقاومة في القطاع، رغم إعلان المقاومة الفلسطينية التزامها بالهدنة التي يفترض أنها دخلت حيز التطبيق.

وتناقلت من جانب آخر موجة التنديد العربي و الدولي بقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وواصلت اهتمامها بفصول الأزمة التي تواجهها رئيس الوزراء البريطانية بشأن بريكست، مع قرب حلول موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.