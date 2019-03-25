أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

تناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، خبر انعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء، اليوم بمدينة مراكش المغربية، بمشاركة نحو 40 بلدا إفريقيا، بهدف التعبير عن دعم قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، الذي يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للمنظمة في بحث هذا النزاع.

وتطرقت الصحف إلى مبادرة المملكة المغربية بارسال مساعدة إنسانية عاجلة لضحايا إعصار "إيداي"، الذي ضرب جمهورية الموزمبيق،مخلفا خسائر بشرية ومادية.

وتابعت تطورات الأحداث في الجزائر، التي شهدت استمرار الاحتجاجات الشعبية ،المطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الرئاسية في أبريل المقبل.

وتناولت الوضع في سوريا، مبرزة إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن القضاء على تنظيم داعش في قرية الباغوز آخر جيب للمسلحين شرق سوريا.

وتحدثت الصحف عن الأزمة التي تواجهها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بشأن خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي مع اقتراب الموعد المحدد لذلك.