ابرز وأهماهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمباشرة السلطات المغربية أمس، عملية ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية لتورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وتوقفت صحف الاثنين عند حادث الطائرة الأثيوبية، التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا، في رحلتها نحو العاصمة الكينية، مشيرة إلى أن مغربيين يوجدان ضمن ضحايا الطائرة، البالغ عددهم 149 راكبًا و 8 من أفراد طاقم الطائرة.

مغاربيًا.. أوردت صحف الاثنين، خبر استقالة وزير الصحة التونسي، على خلفية وفاة 11 رضيعًا بأحد مستشفيات تونس.

كما واصلت اهتمامها بالتطورات المتلاحقة بالجزائر، مشيرة إلى استمرار المظاهرات للأسبوع الرابع على التوالي، من أجل التعبير عن رفض الولاية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

أوروبيًا.. اهتمت صحف المملكة بمفاوضات بريكسيت، في ظل اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، مبرزة دعوة رئيس الوزراء البريطانية للاتحاد الأوروبي ببذل جهد إضافي في المفاوضات للانتهاء من اتفاق بريكست بالموعد المحدد لها.