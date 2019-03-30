أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي يقوم بها البابا فرنسيس بابا الفاتكان اليوم و غدًا للمغرب ،بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وواصلت بنتائج زيارة الصداقة و العمل التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمغرب،ومباحثاته مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، حول إنهاء الأزمة السورية، عبر الحل السياسي، ووقوف البلدين إلى جانب العراق في عملية إعادة الإعمار وتثيبت

مغاربيا ،تابعت الصحف تطورات الأزمة السياسية في الجزائر، حيث تظاهر ملايين الأشخاص أمس، للتعبير عن رفضهم للاقتراحات الأخيرة التي عرضها رئيس أركان الجيش لحل الأزمة.

وتطرقت إلى أجواء التوتر المشحون التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة في ظل إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عن حال تأهب على الحدود مع قطاع غزة، تزامنًا مع دعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، إلى المشاركة في الفعاليات السلمية لمليونية الأرض والعودة.

أوروبيا، تناقلت خبر رفض النواب البريطانيين للمرة الثالثة في جلسة طارئة في مجلس العموم أمس، اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي.