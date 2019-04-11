أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، أمس بقصر اليمامة بالرياض، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، الذي سلمه رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتطرقت الصحف إلى تمكن الأمن المغربي أمس، من تفكيك خلية إرهابية، يتزعمها مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية،كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية ضد مؤسسات حيوية بالمغرب.

وتابعت مستجدات الأزمة في الجزائر ،بعد تولي عبد القادر بن صالح، رسميا الرئاسة بالبلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة.

وواصلت الصحف رصدها للتطورات السياسية والميدانية في ليبيا ،ونقلت عن الأمم المتحة أن الوضع الإنساني في طرابلس سيء، وأن الأحداث الجارية في طرابلس تسببت في تهجير 4500 مدني.

وأشارت الصحف من جانب آخر إلى أن الأمم المتحدة قررت إرجاء الملتقى الوطني بين الأطراف الليبية، إلى أجل غير مسمى بسبب المعارك الدائرة جنوب طرابلس.

واهتمت بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة بالقدس المحتلة، حيث واصل المستوطنون اليهود اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.