أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
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أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

الصحف المغربية
الرباط - العرب اليوم

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال الاجتماع الوزاري الخامس للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، الذي انعقد بمقر منظمة الإيسيسكو بالرباط ،وتبنى مجموعة من مشاريع القرارات التي تهم تعزيز التعاون الإسلامي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وتصدرت اهتمامات الصحف مخلفات التفجيرات الدموية التي هزت سريلانكا أمس، واستهدف عدداً من الفنادق والكنائس في العاصمة كولومبو .

ولفتت الصحف إلى أن هذه التفجيرات خلفت نحو مائتي قتيل ومئات المصابين وموجة تنديد دولية واسعة.

وتابعت الصحف التطورات الجارية في السودان ،بعد أسبوعين على الإطاحة بنظام عمر البشير، ونقلت خبر الاتفاق الذي تم بين حركة الاحتجاجات والمجلس العسكري الانتقالي، من أجل تسليم السلطة الى هيئة مدنية بعد مشاورات ولقاءات يعقدها الجانبان.

وذكرت الصحف من جانب آخر أن المجلس العسكري، قد شن حملة اعتقالات في صفوف قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل وعدد من المقربين من الرئيس السابق البشير.

وتحدثت الصحف عن الاستفتاء الدستوري الذي جرى بمصر، من أجل التوصيت على تعديلات دستورية اقرها البرلمان، من ابرزها تمديد الولاية الرئاسية إلى ست سنوات بدل أربعة .

كما اهتمت الصحف بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة بالقدس، حيث يواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال وأداء طقوسهم هناك.

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أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين



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أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين



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