أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

تصدرت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم، الأجواء التي يحيي فيها العمال المغاربة اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف أول مايو من كل عام.

وتناولت احتدام القتال في العاصمة الليبية طرابلس، وسط نزوح عدد كبير من الأهالي هربًا من المعارك، إلى جانب الوضع السياسي في السودان.

وفي الشان الفلسطيني.. تناقلت صحف الأربعاء ، تحذيرات نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، من تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما لم يحدث تغيير في نهج الوضع السياسي، مؤكدة أن جهود الأمم المتحدة يجري تقويضها باستمرار.

وفي الشأن السوري.. لفتت إلى أن المعارضة السورية تتحسب لهجوم روسي سوري على إدلب لطرد فصائلها بالمنطقة، على غرار سيناريوهات سابقة.

وتحدثت عن الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها إيران بعد تشديد العقوبات الاقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة.

وتوقفت صحف المغرب، عند نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أسبانيا الأحد الماضي، التي أفرزت انتصارًا كبيرًا للحزب العمالي الاشتراكي وهزيمة قاسية للحزب الشعبي.