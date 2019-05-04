اهتمامات الصحف المغربية السبت

اهتمت الصحف المغربية بتمكن مصالح الأمن المغربية، من إحباط مشروع إرهابي لداعش الإرهابي كان يجري التحضير له بمدينة طنجة شمال المغرب، مكون من ثمانية أشخاص.

مغاربيا، تابعت الصحف فصول الأزمة السياسية بالجزائر، مشيرة إلى أن مئات الجزائريين قد خرجوا أمس في مظاهرات جديدة بالعاصمة في الجمعة الحادية عشرة من التظاهر، للتعبير عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج للمطالبة برحيل النظام الحاكم بكل رموزه.

وتناولت الصحف الوضع العسكري في ليبيا، امام استمرار المعارك بمحيط العاصمة طرابلس.

كما تابعت الصحف الحراك الشعبي المستمر في السودان، للمطالبة بتسليم الحكم الى سلطة مدنية.

وتناقلت الأخبار التي أفادت بأن النائب العام السوداني، قد أمر بإخضاع البشير للاستجواب في قضايا تتعلق بالفساد و تمويل الإرهاب.

وتحدثت عن النقاش الدائر في لبنان، حول امكانية توطين اللاجئين الفلسطينيين ،بعد عقود من الجمود في هذه المسألة.

وتناولت حصيلة الاحتجاجات التي شهدتها فنزويلا للمطالبة برحيل نظام مادورو, لافتة إلى أن الاشتباكات مع الشرطة قد أسفرت منذ الثلاثاء الماضي عن مقتل أربعة أشخاص و إصابة أكثر من 200 آخرين في الوقت الذي يستعد فيه الفنزويليون اليوم لسبت رابع من الاحتجاجات.

وبعد الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا، ذكرت الصحف أن السلطات قررت إلغاء قداس يوم غد الأحد بسبب "تهديد محدد" من وقوع اعتداءات جديدة.