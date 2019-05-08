اهتمامات الصحف المغربيةالأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالاحتجاجات والمسيرات الطلابية المستمرة بالجزائر للمطالبة برحيل رموز النظام بكامله و الرافضة لاقتراح الرئيس الانتقالي إجراء انتخابات رئاسية في رابع يوليو المقبل.

ونقلت دعوة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، وقف إطلاق النار في ليبيا وإنهاء هذه الأزمة.

وسلطت الضوء على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد عودة الهدوء النسبي إلى قطاع غزة ،في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بين السلطات في غزة و اسرائيل، بوساطة مصرية بعد موجة من القصف الإسرائيلي للقطاع الذي خلف نحو 23 شهيدًا فلسطينيًا.

وتحدتث عن قصف قوات النظام السوري مناطق شمال غرب سوريا، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح أزيد من 150 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير ، وذلك على خلفية تصعيد قوات النظام وتيرة ضرباتها الجوية.

وتطرقت إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إعادة الاقتراع في مدينة اسطنبول، التي أعطت نتائجها تفوقًا للمعارضة على حساب الحزب الحاكم مبرزة رفض المعارضة لهذا القرار.

كما واصلت الصحف المغربية اهتمامها بتطورات الأزمة السياسية في السودان و خطوات إنشاء حكومة انتقالية لتدبير شؤون البلاد.