اهتمامات الصحف البريطانية السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بنتائج انتخابات المجالس المحلية في بريطانيا وتأثيرها على الحياة السياسية في البلاد.

وأبرزت الصحف خسارة حزب المحافظين الحاكم لعدة مجالس محلية ومئات المقاعد، لكن حزب العمال المعارض لم يستفد من هذه الخسارة، إذ منحت الأصوات بدلاً من ذلك إلى الأحزاب الصغرى.

ولفتت الانتباه إلى أن النتيجة تعد أسوأ خسارة للمحافظين منذ العام 1995م في انتخابات المجالس المحلية البريطانية حيث فقد 1,200 مقعداً، وذلك على خلفية الجمود الذي يحيط حالياً بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن وزيرة الدفاع البريطانية الجديدة بيني موردنت تعد أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع.

وسلطت الصحف الضوء على ملف الثورة السودانية واستمرار الاعتصامات بالقرب من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية للمطالبة بالانتقال العاجل إلى الحكم المدني بالبلاد.

وتناولت الصحف فرص فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات الأمريكية العامة في العام القادم حيث رأت أن التصويت سوف يتمحور كثيراً حول القضايا الفكرية والثقافية وملف الهجرة أكثر من تمحوره حول القضايا الاقتصادية.