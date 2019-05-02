أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إقالة وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون بعد التحقيق في تسريب معلومات عن مناقشات قضية هواوي داخل مجلس الأمن الوطني البريطاني.

وتناولت اتجاه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات المجالس والبلدية في جميع أنحاء انجلترا وايرلندا الشمالية اليوم.

وسلطت الضوء على تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن العمل العسكري ممكن ومطروح على الطاولة في فنزويلا، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الأحداث الأخيرة.

وتناقلت استعداد مجموعات المعارضة الرئيسية في السودان لتنظيم احتجاجات حاشدة اليوم تحت شعار مليونية الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.