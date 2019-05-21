اهتمامات الصحف المغربية الثلاثاء

سلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء، على التطورات التي تشهدها منطقة الخليج على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفي أعقاب الهجمات التي استهدفت بعض السفن قبالة السواحل الإماراتية.

وتابعت الصحف التطورات في الجزائر، مع تزايد المطالب الشعبية برحيل النظام السابق،وذكرت أن الرئيس المؤقت يواجه المطالب الشعبية برحيله.

وواصلت اهتمامها بفصول الأزمة التي تعيشها السودان، مبرزة أن المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج والمعارضة، قد اتفقا على مواصلة التفاوض حول تشكيل مجلس مدني يدير شؤون البلاد بعد أكثر من شهر على الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

وتوقفت الصحف عند مخلفات الهجوم الذي استهدف حافلة للسياح قرب منطقة الإهرامات بالقاهرة، والذي يعد الثاني من نوعه في ظرف ستة أشهر مخلفا 17 جريجا في صفوف السياح.

واهتمت الصحف بالوضع الميداني في سوريا، وخاصة في اللاذقية ،حيث تمكنت فصائل المعارضة السورية من إفشال هجوم لقوات النظام السوري على المنطقة.