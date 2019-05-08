اهتمامات الصحف البريطانية الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى لندن بعد زيارة إلى العراق حيث شرح المخاوف الأمنية الأمريكية في ظل تصاعد النشاط الإيراني.

وتناولت تقدم جميع الوزراء في الحكومة الأردنية باستقالتهم اليوم وذلك بعد مطالبة رئيس الحكومة، عمر الرزاز لهم بالاستقالة تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.

وسلطت الضوء على مقتل ثمانية أشخاص على الأقل إثر انفجار في مدينة لاهور الباكستانية، بحسب مسؤولين باكستانيين.