اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة لليوم الثالث، وأفادت بمقتل سبعة فلسطينيين، بينهم رضيعة ووالدتها الحامل، جراء غارات وقصف اسرائيلي على قطاع غزة مع دخول القتال عبر الحدود يومه الثالث، وتسبب صاروخ أطلق من غزة في مقتل مدني إسرائيلي الأحد.

وتابعت صحف الأحد آخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً سعي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للتوصل لاتفاق حول الخروج وذلك عبر عرضها لزعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، ثلاثة تنازلات رئيسة قد تقنع أعضاء مجلس العموم البريطاني بالتصويت بالأغلبية لصالح اتفاق الخروج.

وأشارت إلى تصريح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أنه يرى بارقة أمل في أن حزب المحافظين يمكنه التوصل لتوافق بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي مع حزب العمال المعارض لكنه لا يعتقد أن اقتراح حزب العمال المتعلق بالاتحاد الجمركي حل طويل الأمد.

ونقلت الصحف إعلان مسؤول رفيع المستوى في الشرطة البريطانية أن وزير الدفاع المقال مؤخرا، غافين ويليامسون، لن يواجه اتهامات جنائية، على خلفية فضيحة تورطه المزعوم في تسريب معلومات حساسة.

وسلطت الصحف الضوء على تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بمحاربة طموحات تنظيم "داعش" الإرهابي الدولية حول العالم.