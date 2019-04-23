أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس في القاهرة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول أبوبكر دمبلاب، الذي سلمه رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ونقلت الصحف عن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي فى السودان، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أمس قوله إنهم في تواصل مع كافة القوى السياسية والمجتمع الدولي ومكونات المجتمع والحركات الموقعة والرافضة للسلام، لأجل كلمة سواء، وخلق بيئة سياسية، والتوافق والخروج بالبلاد من دوامة الفشل.

وأخبرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وجرح آخرون أمس، بتجدد المعارك مع الجيش اليمني غربي محافظة الضالع على الحدود مع محافظة إب وسط البلاد.

وأبرزت صحف الثلاثاء إشادة مسؤولون فلسطينيون، أمس بموقف فرنسا المعارض لاقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مغادرة أكثر من ثلاثة آلاف نازح مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية، وتوجهوا إلى مدينة حمص وسط سوريا.