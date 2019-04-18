أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إصدار رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس، قراراً خاصاً بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين استناداً على توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية التي نصت على مراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من أبريل.

ونشرت الصحف إعلان رئيس الحركة الشعبية القائد العام للجيش الشعبي عبدالعزيز آدم الحلو الذى يقاتل الحكومة السودانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق أمس ، وقف العدائيات لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 17 أبريل الجاري.

وأخبرت صحف الصباح عن مقتل مالا يقل عن 150 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في غارات للتحالف العربي ومعارك عنيفة مع قوات الشرعية في جبهة - حمك، العود- الحدودية بين محافظتي الضالع وإب وسط اليمن.

وعرجت على هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، ثلاثة منازل ومخزناً لأسر فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بدعاوى واهية منها البناء غير القانوني.