أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على ترأس الرئيس السوداني القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير أمس ، اجتماعاً لمجلس الدفاع والأمن الوطني بكامل هيئته.

وأكد المجلس أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

وعرجت الصحف على قرار المنظمة العربية للتنمية الزراعية تأجيل المؤتمر العالمي لسلامة الغذاء بالسودان إلى أجل غير مسمى والذي كان مقرراً له اليوم.

وأبرزت صحف الصباح المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أمس، أن الانفجار الذي وقع شرقي صنعاء، ناجم عن انفجار في معمل حوثي لصناعة السلاح والمتفجرات، نافياً صحة إدعاءات الميليشيات الإرهابية بشن التحالف لغارات على صنعاء.

ولفتت صحف الإثنين الانتباه إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس إلى هدنة لساعتين في جنوب طرابلس، حيث تدور اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وجماعات إرهابية في محيط العاصمة الليبية.

ونقلت صحف السودان عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس قوله إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم مستوطنات بالضفة الغربية إذا مافاز في الانتخابات المقبلة لم تفاجئه.