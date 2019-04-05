أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على اتفاق الخرطوم وانجمينا أمس ،على إنشاء مزيد من الآليات المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين والعمل سوياً لتحقيق الأمن والاستقرار بينهما.

ونشرت الصحف إعلان قوات المقاومة اليمنية المشتركة أمس إسقاط -طائرة مسيرة- تابعة للميليشيات الحوثية الموالية لإيران في أجواء منطقة - الفازة -التابعة لمديرية التحيتا قبل أن تصل إلى هدفها.

وأشارت إلى اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، 13 فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة.

وسلطت الضوء على توقيف السلطات الأفغانية أمس 6 أشخاص يشتبه في أنهم من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي استخداموا مئات الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد أعضاء جدد لصالحهم.

وعرجت صحف السودان على مطالبة السلطات الإثيوبية، شركة –بوينغ- بإعادة النظر في جهاز التحكم الخاص بطائراتها 737 ماكس 8.