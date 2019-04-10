أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، دعمه لتنظيم مسيرة حاشدة غدًا الخميس، لتأكيد الالتزام "باستقرار السودان".

وركزت على تأكيد الناطق باسم الشرطة السودانية، اللواء هاشم علي عبدالرحيم، أن جملة الوفيات ارتفعت إلى ثماني حالات، إلى جانب وقوع إصابات خلال الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم وبعض الولايات، خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين.

ونشرت صحف الأربعاء ، إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، إرجاء الملتقى الوطني الليبي، الذي كان مقررًا من 14 إلى 16 أبريل الجاري في وسط غرب ليبيا، إلى أجل غير مسمى.

ولفتت الانتباه إلى إعلان نادي الأسير الفلسطيني أمس، أن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يحتجون على العقوبات الأخيرة، التي فرضتها عليهم إدارة السجون ضدهم، ومطالبتهم برفعها.

وعرجت صحف السودان، على إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بجهود مصر في محاربة الإرهاب، قائلاً: إن هناك تطورًا كبيرًا في العلاقة بين واشنطن والقاهرة، في ملف مكافحة الإرهاب.