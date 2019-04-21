أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على المساعى التي بذلتها أطراف سودانية عديدة من أجل إرجاء إعلان تجمع المهنيين السودانيين المعارض عن تشكيلة - مجلس سيادي مدني- مؤقت يتولى شؤون البلاد بدلاً عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، والذي كان مقررا له اليوم.

وأبرزت الصحف إصدار رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قراراً أمس، قضى بإحالة 8 ضباط برتب رفيعة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى التقاعد.

وعرجت الصحف على دعوة وزير التخطيط والتعاون الدولي، اليمني نجيب العوج، مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية التي ترتبط بالخدمات الأساسية في بلاده.

ونقلت صحف الأحد عن عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية أسامة القواسمي قوله، أنه لاحل من قريب أو بعيد دون أن تكون القدس، كما أقرها القانون الدولي عاصمة لدولة فلسطين.

وسلطت صحف السودان الضوء على تأكيد قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار أمس، دعم أمن واستقرار العراق، مشددة على دعم وحدة أراضيه.