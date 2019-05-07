اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم أنه لم يكن مؤمنا في صفقة اتحاد جمركي ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن يتعين على كلا الطرفين المحافظين والعماليين، الوصول لحل وسط لتسليم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل موعدها.

وسلطت الضوء على إطلاق سراح صحفيي رويترز الذين سجنا في ميانمار بعد إدانتهما بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية بعد أن أمضيا أكثر من 500 يوم خلف القضبان.

وتناقلت الصحف قرار السلطات في تركيا إعادة الإنتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي جرت في نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما أثار انتقادات واسعة من جانب المعارضة.