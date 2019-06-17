اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالحراك السياسي الذي تعيشه مختلف الطوائف السياسية في تونس استعدادًا للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل.

وتناولت في سياق محلي آخر.. تأكيد المرصد التونسي للاقتصاد أن تراجع قيمة الدينار التونسي ضاعف في قيمة الدين العمومي الخارجي.

مغاربيًا.. كتبت صحف الاثنين عن شن قوات الجيش الوطني الليبي هجومًا جديدًا ضد مسلحي تنظيم داعش جنوب البلاد.

وانشغلت بتطورات الأوضاع في الجزائر، مشيرة إلى دعوة عشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري إلى مرحلة انتقالية تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية لانتخاب خلف للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال قبل أكثر من شهرين.

إقليميًا.. أشارت صحف تونس، إلى تأكيد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو سيف، أن هناك تحضيرات تجري لوقف كل اشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي تنفيذًا لقرارات المجلس المركزي والوطني.