اهتمامات الصحف المغربية الاثنين



واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بالجهود التي يبذلها المغرب، في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية.

وذكرت في هذا الصدد أن مصالح الأمن المغربية قد تمكنت يوم السبت الماضي، من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش بمدينة طنجة شمال المغرب، كانت تعد وتنسق لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمغرب.

وتحدثت الصحف عن الاحتجاجات الجديدة التي شهدتها الجزائر، للتعبير عن رفض تشكيلة اللجنة التي ستقود الحوار الوطني ضمن ترتيبات التحضير للانتخابات الرئاسية.

وتابعت فصول الأزمة في السودان، مبرزة خروج العشرات مجددا أمس، إلى شوارع الخرطوم ،للتعبير عن رفض نتائج التحقيق في فض اعتصام الخرطوم في يونيو الماضي.