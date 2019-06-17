اهتمامات الصحف السودانية الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، توجيه نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالخرطوم أمس، تهمًا تندرج تحت مواد النقد الاجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، وحيازة نقد سوداني للرئيس السابق عمر البشير.

وركزت على لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الخرطوم أمس، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وعدد من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وممثلي الأحزاب والحركات السياسية والمدنية السودانية.

عربيًا.. أشارت صحف الاثنين، إلى إحراز قوات الجيش الوطني اليمني أمس، تقدمًا جديدًا في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، وتمكن قوات الجيش من التقدم باتجاه مركز المديرية عقب مواجهات خاضتها مع مليشيات الحوثي الإرهابية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

ونقلت عن مصادر أمنية عراقية أمس، أن سبعة عناصر من تنظيم داعش قتلوا، جراء قصف لطيران التحالف الدولي، استهدف موقعًا للتنظيم غرب مدينة كركوك شمال بغداد.

ولفتت صحف السودان، الانتباه الى مواصلة القضاء الجزائري، ملاحقة الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم الفساد المالي، للأسبوع الثاني على التوالي.