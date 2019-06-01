اهتمامات الصحف السودانية السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تجديد السودان وقوفها واصطفافها مع أشقائه في المملكة والإمارات ضد التهديدات التي استهدفتهما في كل من منطقتي الخليج العربي وجنوب البحر الأحمر ووصفها بالتهديدات والتصرفات غير المسؤولة.

وركزت الصحف على تأكيد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد طيار ركن تركي المالكي، أن المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايته من طغيان ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وعرجت صحف الصباح على استشهاد شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأخبرت عن تمكن السلطات التونسية من الكشف عن خلية تكفيرية تضم 3 عناصر تنشط بين محافظتي المهدية وصفاقس يتزعمها قيادي سابق بتنظيم - أنصار الشريعة- المحظور ونقلت صحف السودان عن مسؤولون أفغان إن سيارة ملغومة استهدفت قافلة أميركية في العاصمة كابول، أمس ، مما أدى مقتل أربعة أفغان على الأقل وإصابة أربعة جنود أميركيين بجروح طفيفة