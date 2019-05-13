اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تأكيد وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حكومة الظل العمالية كير ستارمر، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان ما لم يخضع لتصويت عام جديد.

وتناولت الصحف إعلان مرشح حزب اليسار الديمقراطي انسحابه من انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول المقررة الشهر المقبل احتجاجا على إعادة الانتخابات التي فاز بها مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، متقدما على بن علي يلدرم مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسلطت الضوء على إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأعمال التخريبية التي استهدفت، صباح الأحد، سفن شحن تجارية مدنية قرب المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان.

وتناقلت الصحف بدأ الناخبون في الفلبين بالتصويت لاختيار نواب ورؤساء بلديات في إطار انتخابات التجديد النصفي التي يتوقع أن ترسخ دعائم حكم الرئيس الحالي رودريغو دوتيرتي.