اهتمامات الصحف السودانية الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأييد مؤتمر القمة الإسلامية الـ 14 الذي عقدمكة المكرمة لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله ، وترحيبه بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة .

وأخبرت الصحف عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين أمس ، إثر إطلاق نار بمحيط ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني .

وتحدثت عن تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أمس، خروقاتها العسكرية لاتفاق السلام في محافظة الحديدة اليمنية .

وسلطت صحف السودان الضوء على إعلان الاتحاد الأوروبي رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، ودعمه لاستئناف مفاوضات حل الدولتين.