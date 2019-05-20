اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر اقتحام 17 مستوطنًا يهوديًا بقيادة وزير الزراعة الإسرائيلي ، المسجد الأقصى المبارك، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف إجراءات إسرائيل "التي تمس بقدسية المسجد الأقصى" في مدينة القدس.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على، إدانة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار البرلمان الألماني المعادي لحركة المقاطعة (BDS)، بوصف الحركة بأنها معادية للسامية وعنصرية.

وتحدثت صحف فلسطين عن اتهام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، إسرائيل بانتهاك كافة الاتفاقيات الموقعة معها وأنها لم تحترم أي منها.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن منطقة الشرق الأوسط ستبقى رهينة للصراع والتطرف وإراقة الدماء ما استمر الاحتلال الإسرائيلي، وما استمرت سلطة الاحتلال ( إسرائيل ) في سياساتها وممارساتها بفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، خاصة الاستيطان الاستعماري، واستمرار الاملاءات لتهويد القدس، وارتكاب جرائم الحرب والحصار.

وأوردت صحف فلسطين دعوة الجامعة العربية الأحد البرلمان الألماني إلى التراجع عن قراره باعتبار حركة مقاطعة إسرائيل "معادية للسامية" وحظر نشاطها وفعالياتها، معتبرة القرار "خطوة مؤسفة وغير مبررة".

ونشرت صحف هذا اليوم خبر إدانة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، محاولة أفراد شرطة الاحتلال اقتحام "المصلى القديم" داخل المسجد الأقصى المبارك، بأحذيتهم لملاحقة المصلين فيه، في مشهد عدواني واضح يمس بقدسية المسجد وأمن رواده، ويفتح المجال واسعا لحدوث اضطرابات في باحاته.